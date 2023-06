Torre del Greco e Capri sono più vicine grazie al traghetto della HP Travel che fino al 31 ottobre effettuerà il collegamento marittimo tra la città corallina e l’isola azzurra.

Traghetto da Torre del Greco a Capri e ritorno con collegamenti giornalieri: tutte le info

E’ attivo dal 1° aprile e lo sarà fino al 31 ottobre il traghetto che collega Torre del Greco e Capri. Prevista un’unica partenza al giorno da Torre del Greco alle ore 9.15 dalla banchina del molo di levante, con arrivo alle 10.05 sull’isola di Capri. Unico orario anche per il ritorno: il traghetto da Capri partirà tutti i giorni alle 16.10 per attraccare a Torre del Greco alle 17:25. Sia all’andata che al ritorno si suggerisce di arrivare al molo circa 30 minuti prima della partenza.

I biglietti possono essere acquistati direttamente alla biglietteria presente sul porto di Torre del Greco, sul molo di levante, oppure sul sito della compagnia HP Travel.

Il costo del biglietto da Torre del Greco è di Euro 21,50 per l’andata e 19,00 per il ritorno. Una spesa complessiva di Euro 40,50 tra andata e ritorno per chi volesse quindi raggiungere Capri partendo da Torre. Il prezzo è riferito alla tariffa adulti, mentre per i bambini fino ai 12 anni il prezzo complessivo tra andata e ritorno è di Euro 27,50. I bambini fino ad un anno non pagano.

Traghetto per Capri, sconti per bambini e per i residenti a Torre

La HP Travel ha riservato degli sconti per le persone che risiedono a Torre del Greco. Il prezzo per i residenti, per il biglietto di andata e ritorno, sarà di Euro 35,00 per gli adulti e 24,50 per i bambini fino ai 12 anni. L’offerta è valida esclusivamente per andata e ritorno nella stessa giornata ed ai viaggiatori sarà richiesto il controllo del documento d’identità al momento dell’imbarco per verificare l’effettiva residenza nella città corallina.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Indirizzo email*

Oltre che da Torre del Greco, la stessa compagnia di navigazione effettuerà, fino al 31 ottobre, anche la tratta per Capri con imbarco da Portici (porto del Granatello) e ritorno.

Ecco la tabella oraria completa: