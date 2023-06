Farà tappa il 14 giugno a Torre del Greco la carovana ciclistica della Fondazione Cannavaro – Ferrara, per l’iniziativa “Pedalare è una missione”. La pedalata, inserita nel calendario di iniziative benefiche estive destinate alla raccolta fondi per la “Casa del Sorriso” di Napoli, sarà la terza ed ultima tappa in programma.

Scalata del Vesuvio per i meno fortunati, anche a Torre l’evento benefico per la “Casa del Sorriso”

La Fondazione Cannavaro – Ferrara è una Onlus che dal 2005 si occupa di contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile nella provincia di Napoli, con eventi di vario genere destinati a riqualificare spazi, raccogliere fondi e creare aggregazione. Fondata dai calciatori Fabio e Paolo Cannavaro e da Ciro Ferrara, torna quest’anno con un programma di eventi estivi destinati ad aiutare la “Casa del Sorriso”, un’oasi di accoglienza e di felicità per bimbi e famiglie in difficoltà, per consentire loro di avere accoglienza, laboratori culturali, artistici e sportivi.

Diversi gli eventi in programma tra il 12 ed il 15 giugno: serata di gala con ospiti vip, torneo di padel, vendita all’asta di maglie di giocatori del Calcio Napoli. Ma tra le varie iniziative è previsto, per la prima volta, un bike tour di tre tappe che partirà da Roma e vedrà la partecipazione del campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro.

Da Torre del Greco al cono del Vesuvio, B.Bike e FCF insieme per la raccolta fondi

La prima tappa sarà, il 12 giugno, la “Roma-Napoli”; la seconda porterà la carovana da Napoli a Caserta il 13 giugno e la terza è denominata “Scalata del Vesuvio”, con partenza da Torre del Greco il 14 giugno.

L’ultima frazione è stata organizzata dal B.Bike Cycling Team di Torre del Greco. L’associazione sportiva che raccoglie gli appassionati delle due ruote a pedali all’ombra del Vesuvio torna quindi protagonista al fianco dei campioni del mondo per una spettacolare salita cicloturistica sul vulcano più famoso del mondo.

I partecipanti partiranno dall’Hotel Poseidon di Torre del Greco per poi intraprendere la salita che li porterà verso il cono del Vesuvio. “Il tour ha un significato simbolico, oltre che concreto“- hanno dichiarato i fondatori dell’associazione al quotidiano Il Mattino – “Siamo orgogliosi di poter realizzare una nuova iniziativa sociale a beneficio dei minori meno fortunati”.