La Turris continua a gettare le basi in vista della prossima stagione e tra le tematiche principali una delle priorità è legata al futuro di Gaetano Fontana. In attesa del 20 giugno (giorno in cui si delineerà la dirigenza della prossima stagione) la squadra corallina incontrerà l’attuale tecnico per decidere assieme il proprio futuro. Sullo sfondo rimane sempre viva ipotesi Bruno Caneo, che tornerebbe con piacere alla guida della Turris.

La Turris riflette su Fontana

Dopo la salvezza diretta raggiunta alla penultima giornata è scattato in automatico il rinnovo contrattuale del tecnico calabrese che sembrava non destare dubbi sulla guida tecnica della stagione in arrivo. Invece nelle ultime settimane, anche grazie ad una situazione societaria non chiara, ha portato Fontana ad ascoltare una serie di offerte. Quella più convincente è arrivata da Lucca, con la Lucchese che ha offerto un triennale all’allenatore con un progetto che stuzzica parecchio gli ideali del tecnico.

Proprio per questo motivo la Turris in settimana si siederà al tavolo con Gaetano Fontana per parlare della prossima stagione e capire le intenzioni di entrambe le parti. Faccia a faccia utile soprattutto per capire gli ideali del tecnico, che preferirebbe un contratto superiore alla singola annata così da poter sviluppare un vero e proprio progetto a lungo termine in quel di Torre del Greco. In caso di offerta annuale non è dunque scontato che il tecnico rimanga sulla panchina della Turris.

Le parole dell’ad Piedepalumbo

Proprio sulla questione allenatore è intervenuto l’ad Antonio Piedepalumbo che durante una breve intervista, alla domanda sul prossimo allenatore della Turris risponde così: “Il nostro allenatore è Gaetano Fontana. Credo sia una scelta doverosa per quanto ha fatto questa stagione conducendo la squadra ad una miracolosa salvezza, nonché anche in virtù di un contratto fino al 2024”.