Ad una settimana dall’annuncio dei nuovi organi societari, la Turris come il Calcio Napoli è nel pieno del suo toto-allenatore. Anche se Gaetano Fontana ha un contratto con i corallini fino al 2024, il tecnico calabrese non è ancora sicuro del suo posto (decisivo l’incontro che avverrà nei prossimi giorni). Sullo sfondo, segue con tanta attenzione gli sviluppi della vicenda Bruno Caneo. Il tecnico sardo, dopo la parentesi complicata al Padova, a Il Mattino ha parlato di un suo ritorno a Torre del Greco, facendo capire che c’è voglia di tornare dove si è stati bene.

Le parole di Caneo su un ritorno alla Turris

Bruno Caneo, oramai fermo da fine 2022 dopo una parentesi iniziata bene e finita male al Padova, è pronto a rimettersi in gioco e il matrimonio bis con la Turris è un’opzione più che gradita all’allenatore. L’allenatore ha infatti espresso la voglia di ritornare ma alle giuste condizioni. Le sue parole: “L’idea mi piacerebbe e, in presenza di una certa progettualità, è un discorso che terrei certamente in considerazione. Però andrebbero chiariti prima diversi aspetti, anzitutto nel rispetto del collega Fontana”.