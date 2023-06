La Turris e Mario Russo si uniscono. Le parole del presidente Colantonio

Arrivano buone notizie dall’ambiente Turris. Con un comunicato ufficiale sulla pagine social la società corallina ha annunciato l’entrata dell’imprenditore Mario Alessandro Russo. Il casertano forte della sua azienda Gesan sarà uno degli sponsor principali delle prossime stagioni della Turris. Confermate dunque le parole del presidente Colantonio che qualche settimana fa aveva annunciato l’ingresso di figure grosse all’interno della società.

Il comunicato della Turris su Mario Alessandro Russo

L’annuncio ufficiale arrivato in serata ha scosso in positivo tutti i tifosi corallini che aspettavano il 20 giugno per scoprire di più della composizione della nuova società. I commenti sono tutti positivi per l’imprenditore e adesso la piazza sogna in grande. Ecco il comunicato del club con le parole del presidente Antonio Colantonio: “Sono lieto di annunciare una novità importante per quanto riguarda la nostra Turris. Da oggi è iniziata una proficua collaborazione con l’imprenditore Mario Alessandro Russo che, con la sua azienda Gesan, darà un contributo nella prossima stagione sotto forma di sponsor. A nome di tutta la società Turris do il benvenuto a Mario, con l’auspicio che questa collaborazione possa essere foriera di soddisfazioni per i colori rosso corallo”.