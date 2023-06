Arrivano finalmente buone notizie in casa Turris dal presidente Colantonio. Infatti il numero uno dei corallini in un’intervista nella trasmissione Football Show Estate ha annunciato che al 99% la squadra corallina si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. Oltre questa splendida notizia, il patron dei corallini ha parlato dell’ingresso di nuovi soci che agiranno in sinergia con l’attuale presidente della Turris.

Le parole di Colantonio sul futuro della Turris

L’argomento chiave dell’intervista è naturalmente legato al futuro dei corallini, complice una stagione complicata ben al di sotto delle aspettative che hanno portato il presidente ad avere una serie di malumori sul prosieguo della sua avventura a Torre del Greco. Momento che per fortuna dei tifosi della Turris è stato solo passeggero, perché il patron è pronto a ripartire con alcune novità. Le sue parole: “Siamo sulla strada giusta, perché ci sono stati ingressi importanti in società, seppur i personaggi coinvolti ad oggi ancora non vogliano manifestare il loro nome. Siamo in dirittura d’arrivo, grazie al sindaco e a quelle persone che hanno fanno da intermediari anche con gli istituti bancari per le fideiussioni, prendendo il toro delle corna”.

Con l’avvento dei nuovi soci sembra essere scongiurata anche l’ipotesi mancata iscrizione, come il presidente ribadisce: “Con questi importanti garanzie, ad oggi la Turris potrebbe iscriverla non solo Colantonio, ma chiunque. Insomma, ancora non mi sento di dire come sarà la nuova Turris, se resterò o meno come socio di maggioranza, ma posso dire che al 99% continuerà ad esistere in serie C”.

Il rapporto con la nuova amministrazione e il saluto all’ex sindaco Palomba

Prima di concludere l’intervista, Antonio Colantonio ha parlato anche in veste politica ringraziando l’oramai ex sindaco Palomba ed ha aggiunto un parere personale sulla nuova amministrazione e su Luigi Mennella, con cui ha già avuto un incontro nei giorni scorsi. Le parole: “Sono grato all’Amministrazione uscente, perché il sindaco Palomba si era messo con me in macchina alla ricerca di un nuovo stadio nel momento del bisogno. Ma devo dire che sono rimasto positivamente impressionato anche dal nuovo sindaco Luigi Mennella, che dal suo insediamento ha subito dimostrato grande vicinanza alla Turris”.