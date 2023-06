Maturità, il sindaco Mennella agli studenti: “In bocca al lupo. Voi il futuro della città”

Giornata importantissima per oltre 536 mila studenti italiani, che in data odierna sono ritornati dietro i banchi di scuola per sostenere la prima prova della Maturità 2023. Tra i tanti “in bocca a lupo” arrivati ai candidati, per i ragazzi di Torre del Greco c’è quello del neo sindaco Luigi Mennella che con un messaggio sui propri social fa un discorso ai giovani impegnati in questo importante momento della propria carriera scolastica

Torre del Greco, il messaggio del sindaco Mennella agli studenti impegnati con la Maturità

Il primo cittadino di Torre del Greco ha affidato ai social un messaggio rivolto ai ragazzi torresi che oggi hanno ufficialmente iniziato gli esami di Stato. Queste le sue parole: “Gli esami di maturità non sono solo un insieme di prove da affrontare. Sono emozione ed ansia, sono timore e speranza. Sono la conclusione di un percorso e l’inizio di un nuovo periodo della vita di ciascuna ragazza e ciascun ragazzo. “Alle studentesse e agli studenti, che affrontano la prima giornata d’esame, il mio più grande in bocca al lupo! Possiate affrontare la prova di oggi, e quelle che verranno, con la freschezza, la gioia, la passione della vostra età! Fate del vostro meglio, sempre, e ricordate: siete il futuro di questa città!”.

Le tracce della prima prova

Pochi minuti dopo l’inizio della prima prova sono state pubblicate online anche le tracce dei testi. Gli studenti potevano scegliere tra 7 testi, suddivisi in tre tipologie (A-B-C). Protagonisti delle tracce sono indubbiamente Alberto Moravia e Salvatore Quasimodo, come impronta moderna invece c’è Piero Angela. Spazio anche all’era moderna con un focus sul mondo dei social e Whatsapp grazie al testo di Marco Belpoliti. Grande sorpresa invece la traccia della lettera aperta all’ex ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi.