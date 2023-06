Il gruppo torrese di Potere al Popolo chiede al sindaco Luigi Mennella, alla GORI ed all’Arpac un incontro per approfondire le motivazioni per le quali, nonostante gli annunci di questa primavera, il mare di Torre del Greco si presenta ancora sporco.

Mare ancora sporco a Torre del Greco, il sindaco Mennella risponde

“Dopo anni di attesa anche quest’anno i cittadini torresi non potranno fare sul loro litorale i bagni in un mare pulito, non diciamo da bandiera blu, ma perlomeno non inquinato, poichè lo scarico di via Calastro è poco manutenuto ed i due fatiscenti depuratori della zona Cimitero e di Santa Maria La Bruna non funzionano da sempre e sversano le acque delle fogne e acque bianche direttamente a mare“.

È questa la situazione che lamentano gli esponenti torresi di Potere al Popolo e di Alternativa Civica Popolare, in riferimento alle immagini che hanno fatto il giro delle pagine social cittadine marcando purtroppo negativamente il primo vero weekend di sole di quest’estate 2023: molti bagnanti, infatti, hanno lamentato un livello di sporcizia delle acque tanto che qualcuno ha desistito dal tuffarsi. Una situazione che contrasta inevitabilmente con gli annunci di questa primavera, nella quale si celebrava la ritrovata balneabilità delle acque e la generale limpidezza del mare nel golfo di Napoli grazie ai lavori della Gori per il collettamento dei reflui.



“Dopo tanti proclami ed annunci da parte delle istituzioni e della società Gori, preposta ai lavori, non sono riusciti a collegare le fogne di Torre del Greco alla condotta di Torre Annunziata e quindi al collettore di fiume Sarno poiché il contratto con la ditta appaltatrice dei lavori è saltato e quindi i lavori sono sospesi – riporta Potere al Popolo – tant’è che in attesa di nuovi bandi, l’amministrazione comunale di Torre Annunziata ha chiesto di chiudere il cantiere e ripristinare la strada di via Fusco in attesa di una ripresa dei lavori a questo punto molto lunga“.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Gli esponenti della sinistra cittadina denunciano il silenzio delle istituzioni sulla tematica delle spiagge libere piccole e senza servizi igienici, delle acque bianche miste a detriti con sversamenti sulla sabbia a scarichi abusivi. Un problema che non riguarda solo la balneazione, ma tutto l’insieme di provvedimenti necessari a ridurre i fenomeni di inquinamento che devastano il litorale: da qui la richiesta al sindaco, alla Gori ed all’Arpac di un incontro per “conoscere lo stato dei lavori, con le tempistiche per rimuovere gli ostacoli che impediscono la corretta gestione delle acque reflue con richiesta di accesso agli atti“.

Maltempo, ritardi, acqua sporca: il giugno nero dei lidi torresi

Intanto, il sindaco Mennella ai nostri microfoni ha affermato di essersi già interessato della problematica e riferisce che l’accordo per il completamento dei lavori è stato raggiunto il 21 giugno. “Sono rimasto molto impressionato da quelle immagini e per questo mi sono attivato subito” – ha aggiunto – “ma i lavori sulla condotta ricominceranno a giorni“.

Oltre che per i cittadini, le immagini sono un’altra grana per gli operatori del settore balneare, dopo i primi weekend di giugno dal meteo autunnale e i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni che hanno posticipato le aperture.