La storica Festa dei Quattro Altari sarà nuovamente celebrata a Torre del Greco a partire dal prossimo anno: lo ha annunciato il sindaco Luigi Mennella durante un incontro che si è tenuto ieri, in occasione del premio intitolato a Monsignor Francesco Sannino, comunicando la lieta notizia alla cittadinanza attraverso i social.

Si tratta di una festa un tempo molto attesa dalla cittadinanza e dall’intero hinterland vesuviano ma che, da circa un decennio, non si tiene più, nonostante i numerosi appelli della popolazione che più volte ne ha chiesto il ripristino, appellandosi alle ultime amministrazioni comunali.

Il primo cittadino recentemente eletto, già nel corso della campagna elettorale aveva affrontato la questione. Subito dopo l’elezione, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vesuvio Live, rispondendo alla domanda di un utente, aveva annunciato grandi novità in merito, promettendo ai cittadini che ci sarebbero state alcune piacevoli sorprese.

Una promessa che pare sia stata mantenuta dal sindaco che, attraverso i social, nelle ultime ore ha dichiarato: “La Festa dei Quattro Altari tornerà già a partire dal prossimo anno. Intendiamo mantenere la promessa fatta in campagna elettorale e l’abbiamo ribadito nel corso della sesta edizione del premio intitolato a Monsignor Francesco Sannino, quest’anno incentrata proprio sull’obiettivo di far risorgere la manifestazione”.

“Un parterre qualificato, messo su da Giovanna Romano, ha parlato di tradizione e storia della festa, coinvolgendoci nell’affascinante idea di promuovere un momento che sia da traino all’edizione del 2024. Siamo già al lavoro“ – ha concluso.

Torna, così, un pilastro della cultura torrese. La Festa dei Quattro Altari, o più semplicemente l’Ottava, è, infatti, la tradizione più radicata, insieme alle celebrazioni per l’Immacolata, per la cittadinanza del Torre del Greco. Un momento di festa, nato cinque secoli fa per celebrare il Corpus Domini, usato poi per commemorare anche l’avvenimento storico del Riscatto Baronale, che dal 2013 è stato letteralmente cancellato dal Comune, per motivi economici ed organizzativi.