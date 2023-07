Turris, Franco vuole tornare da Caneo. Golfo rimane lontano e si ragiona su Guida

Dopo l’oramai certezza dell’arrivo di Bruno Caneo alla Turris, i corallini incominciano a muoversi (timidamente) in sede di mercato. Il primo obiettivo del tecnico sardo si chiama Daniele Franco. Il centrocampista campano che con con Caneo ha fatto le sue fortune nel 2021 e 2022. Oltre al ritorno del calciatore dell’Avellino, nelle ultime ore è spuntata la possibilità di un altro ritorno in corallino, ovvero quello di Michele Guida. Ultima suggestione è quella di Francesco Golfo, ma ora come ora la Turris è lontana.

Daniele Franco vuole tornare da Caneo alla Turris

Il centrocampista dell’Avellino sembra essere stato chiaro con la società irpina, l’ex Gragnano vuole tornare a Torre del Greco dove riabbraccerà Bruno Caneo, l’allenatore che lo ha reso definitivamente il Franco che conosciamo e che oramai si vede sui campi da gioco da due anni a questa parte. Il calciatore sembra essere stato chiaro con chiunque e la priorità è il ritorno. Da segnalare però l’inserimento del Catania nella trattativa, con i siciliani che hanno voglia di essere protagonisti nel girone C e sono pronti ad una campagna acquisti d’altissimo livello. In Sicilia dovrebbe arrivare anche l’ex portiere della Turris, Pietro Perina.

La suggestione Golfo e l’ipotesi Guida

Francesco Golfo è il nome uscito in questo weekend dopo aver incassato il no di Starita che ha preferito fare un altro anno a Monopoli. Anche qui il discorso è complesso perché sul calciatore ci sono anche Lucchese e Latina che sono nettamente in vantaggio rispetto ai corallini che solo in questi giorni hanno iniziato a contattare l’agente del calciatore. La speranza della Turris è quella legata alla volontà di Golfo di tornare in Campania dopo la sua avventura alla Juve Stabia di qualche anno fa.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



L’ipotesi uscita nelle ultime ore invece è legata al ritorno di Michele Guida, il calciatore che ha vestito il corallino da gennaio a maggio 2023 è tornato a Taranto da Eziolino Capuano, allenatore con cui il calciatore ha avuto continui screzi. L’ala è pronta a liberarsi dal squadra pugliese svincolandosi e questo è il motivo per il quale la Turris ha iniziato a monitorare la situazione, ma per ora è solo un interessamento preliminare.