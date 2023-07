Turris, ufficializzate le date del ritiro estivo a Montella

Dopo aver annunciato Montella come sede del ritiro corallino, la Turris con un annuncio sui propri profili social ufficializza anche le date della preparazione estiva. I corallini saranno in provincia di Avellino dal 21 luglio al 4 agosto 2023. Per i calciatori però la stagione inizierà il 18 luglio, quando gli uomini del prossimo allenatore Bruno Caneo saranno chiamati all’Amerigo Liguori per le visite mediche e i primi allenamenti.

Le date del ritiro della Turris a Montella

Questo invece è il comunicato ufficiale della Turris che spiega tutto il programma in vista del ritiro. Rimane da sciogliere solamente il dubbio delle prime amichevoli. Ecco la nota ufficiale: “La S.S. Turris Calcio comunica che la sede del ritiro precampionato sarà Montella. Il comune irpino ospiterà la nostra squadra dal pomeriggio del 21 luglio fino al 4 agosto. La location degli allenamenti sarà lo stadio “Guido Basile” di Montella dove ci saranno anche tre allenamenti congiunti. Gli ulteriori dettagli a riguardo verranno pubblicati nei prossimi giorni. Prima della partenza per il ritiro, la squadra, a partire dal 18 luglio, sarà impegnata tre giorni allo stadio “Amerigo Liguori” per svolgere test atletici e visite mediche. La società ringrazia il Comune di Montella, nella persona del sindaco Rino Rizieri Buonopane, per la disponibilità mostrata fin da subito nei nostri confronti”.