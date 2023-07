Il comune di Torre del Greco annuncia la derattizzazione e disinfestazione larvicida per il mese di luglio. L’attività è prevista per giovedì 13. L’avviso è comparso sui manifesti affissi per strada a Torre del Greco e continua dunque “l’appuntamento mensile” con questa attività tanto richiesta dai cittadini della città corallina.

Il comunicato del comune di Torre del Greco

Questo sono invece le parole comparso sul comunicato pubblicato attraverso i manifesti in giro per la città di Torre del Greco: “L’amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che il giorno 13 luglio 2023 si terrà il trattamento di derattizzazione e disinfestazione larvicida con prodotti biocidi registrati al ministero della salute, da operatori specializzati e con automezzi e attrezzature idonee. Attenzione alla presenza di esche rodenticide contenenti principi attivi di derivazione idrossicumarinica. Per l’intervento in caso di ingestione accidentale bisogna consultare un medico o un centro antiveleni”.