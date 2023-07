Cesto Bakery si ingrandisce ed inaugura un nuovo panificio a Torre del Greco. Sabato 15 luglio dalle ore 18:00 ci sarà la festa per l’apertura del nuovo punto vendita, con annesso laboratorio, in via Nazionale 831. Non sarà una semplice replica dei negozi di Catello Di Maio già presenti nel centro cittadino, ma un progetto nuovo caratterizzato da un locale più esteso con attrezzature moderne e più performanti.

Cesto Bakery apre un nuovo locale a via Nazionale

Il punto vendita di Cesto Bakery di via Nazionale sarà gestito da Teresa Di Maio e suo marito, Luigi Cuomo. Dopo 7 anni trascorsi insieme a Reggio Emilia sono tornati a Torre del Greco per investire nella città dove tutto è cominciato. In quello stesso locale, infatti, era presente il panificio di Raimondo Di Maio, il padre di Catello e Teresa. È proprio lei a raccontarci la sua storia:

“Sono salita a Reggio Emilia dove mio marito, Luigi, lavorava già dall’età di 18 anni. L’ho seguito per amore, ma durante i 7 anni trascorsi lì ho sempre avuto l’idea di tornare a Torre del Greco perché non mi sentivo realizzata. Volevo farlo a casa mia. Così ho deciso di investire non solo a Torre, ma nel locale che fu di mio padre e dove ‘siamo nati’ come fornai. Oltre a un restyling completo nell’arredamento e nell’offerta, ci siamo anche allargati perché abbiamo preso anche il locale accanto che fungerà da laboratorio”.

La scommessa di Teresa e Luigi tornati da Reggio Emilia

Lo stesso Luigi ha abbracciato pienamente il progetto, mettendosi in discussione e intraprendendo un percorso di formazione insieme a Teresa. La qualità di Cesto sta proprio in ciò: il mestiere del fornaio è visto come una vera e propria arte, che ha bisogno di dedizione e di studio. “Per fare le cose buone ci vuole tempo”: tempo per trovare le materie prime adatte, per consentire agli impasti di lievitare correttamente, per studiare.

Cesto Bakery è una creatura di Catello Di Maio, l’artista del pane di Torre del Greco, nato e cresciuto nei forni con la farina tra le mani. Il nuovo Cesto è l’opportunità da sempre desiderata e finalmente raggiunta da Catello, che adesso può sviluppare la sua visione, saldamente ferma nelle radici ma sempre proiettata verso la sperimentazione, le novità, l’incontro con le culture più diverse. Il luogo dove dare lo sfogo totale alla fantasia unita al rigore della tecnica.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Cesto Bakery, inaugurazione del nuovo punto vendita

Quando: sabato 15 luglio 2023 dalle ore 18

Dove: via Nazionale 831, Torre del Greco

Numero di telefono: 0818475387