Caneo annuncia: “Io non me ne sono mai realmente andato. Mi aspetto l’80% della rosa già in ritiro”

Bruno Caneo si presenta (di nuovo) alla Turris. Nella giornata di oggi si è svolta la canonica conferenza stampa di inizio anno in cui il tecnico sardo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il tecnico rimane con i piedi per terra e da anche le prime indicazioni legate al mercato. Oltre a lui ha parlato anche il presidente Antonio Colantonio

Le parole di Caneo

Il tecnico ha subito parlato di mercato e di chi potrà arrivare a Torre del Greco. Ecco le sue parole: “Arriveranno calciatori funzionali e giovani con voglia e prospettiva, vogliamo fare tanto cercando di essere protagonisti e dobbiamo avere fame. Penso che mentalmente siamo predisposti poi quello che fa l’allenamento è molto diverso, c’è bisogno di un apprendistato importante. Siamo qui per aiutarli a crescere deve essere un credo mia e la filosofia è la nostra. Mi aspetto di avere a disposizione per il ritiro l’80% della rosa definitiva, poi si sa che cambiamenti ci possono stare. Mi fido di Rosario Primicile e se su 10 giocatori nuovi ne sbagliamo 2 è tanta roba”.

C’è una similitudine alla situazione che trovò due anni fa?: “Quando sono arrivato 2 anni fa la situazione era devastante a livello dell’ambiente anche perché arrivavo da allenatore con poca esperienza se non con Gasperini. Il calcio cambia e abbiamo più esperienza e anche la società ce l’ha, sono lusingato dei 3 anni perché mi farà lavorare meglio e con più tranquillità. Voglio fare qualcosa di importante e l’ho sempre detto, riprendo da dove ho lasciato. Io non me ne sono mai realmente andato, sentivo tutti quasi sempre e sapevo cosa succedeva qui, spero di fare qualcosa di buono con i miei collaboratori e con la nuova rosa. Vogliamo dare stabilità e solidità poi se siamo lì che possiamo dare filo da torcere non ci tireremo indietro, se azzecchiamo l’80% degli acquisti nuovi sarò ottimo per migliorare su ogni aspetto. Vogliamo dare tante soddisfazioni e far divertire tutti”.