VIDEO/ A Napoli apre la libreria più grande d’Italia: ecologica e tecnologica, ecco le prime immagini

Apre la libreria più grande d’Italia a Napoli, il Mondadori Bookstore all’interno della Galleria Umberto I. Venerdì 17 maggio 2024 l’inaugurazione del punto vendita che sarà – come promesso dall’azienda – ecofriendly, smart e young. Mille metri di cultura, con 148mila titoli in vendita oltre ad aree di lettura, uno spazio di coworking, un’area esclusiva per eventi e presentazioni. A partire dalle ore 16:00 ci sarà il benvenuto offerto dal caffè letterario Mondadori Caffè Kremoso.

La libreria Mondadori sorgerà a due passi da McDonald’s e Starbucks. Proprio questo genere di locali, quelli appartenenti al settore della ristorazione, negli ultimi tempi sono particolarmente poco ben visti dalla cittadinanza a causa del loro proliferare nei punti più frequentati della città, come il centro antico e la zona di via Toledo e dintorni. Non a caso il Comune di Napoli ha limitato la concessione delle licenze.

L’apertura di una libreria è dunque un segnale positivo ed incoraggiante, anche se si tratta di un colosso dell’editoria. Non bisogna dimenticare infatti la grave crisi vissuta dalle piccole case editrici e dalle librerie indipendenti che continuano a fare i conti con un’attitudine a leggere sempre minore da una parte, dall’altra con la crisi economica che provoca una contrazione della domanda. Un piccolo riscatto per la città di Napoli che ha assistito impotente alla chiusura di librerie, cinema, teatri e luoghi della cultura, con la speranza che possa davvero fungere da slancio verso una ripresa.