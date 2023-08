Starbucks apre a Napoli e cerca personale, si assumono anche baristi: come candidarsi

Lavoro – Manca poco all’apertura del primo store Starbucks a Napoli che, in attesa dell’inaugurazione del nuovo locale della Galleria Umberto, ha aperto le selezioni per assumere personale. Si ricercando diverse figure: baristi, store manager e assistant manager.

Lavoro, Starbucks apre a Napoli e assume personale: come candidarsi

Il brand della nota catena di caffetteria statunitense, con le sue iconiche bevande conosciute in tutto il mondo, conta oltre 28 mila punti vendita in 78 Paesi, affermandosi come la più grande catena del suo genere nel mondo. Il primo store aperto in Campania è quello de La Reggia Outlet di Marcianise e a breve seguirà anche la sede napoletana.

Tra caffè, bevande a base di espresso o cioccolato, cappuccini e tè, oltre ad una vasta selezione di prodotti da forno, desserts, biscotti e sandwiches, Starbucks fa il suo ingresso nel capoluogo partenopeo, offrendo nuove opportunità di lavoro.

Per Starbucks Napoli l’azienda è alla ricerca di baristi da formare con un importante percorso di training. Saranno poi assunti con un contratto part time con la possibilità di accumulare bonus e buoni pasto. Avranno diritto a ricevere sconti da utilizzare per tutti i brand Percassi, oltre a bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro.

Candidature aperte anche per la posizione di Assistant Store Manager con compiti di organizzazione del negozio, controllo dello stock, monitoraggio delle formazioni e della customer experience, condivisione di feedback con il team. Ai candidati, dopo un periodo di formazione sul campo, sarà offerto un contratto full time.

Infine si ricercano profili di Store Manager che guideranno il lavoro degli Assistant Store Manager interfacciandosi tra i dipartimenti aziendali di supporto al business e lo store. L’esperienza pregressa nel food e la conoscenza di una seconda lingua straniera costituiscono un plus. Completano il profilo ottime capacità relazionali e comunicative per un’eccellente gestione della clientela e del team. Il contratto sarà full time.

Per candidarsi basta collegarsi al sito ufficiale di Percassi, alla sezione relativa alle offerte di lavoro Starbucks, e selezionare la posizione di propria preferenza. Non resta altro poi che inserire dati anagrafici ed esperienze professionali. Sarà cura dei recruiters mettersi in contatto con i profili più idonei a ricoprire i ruoli richiesti. In alternativa è possibile anche inquadrare il QR code che spicca sulle vetrine dello store ed essere rimandati direttamente alla pagina dedicata alle candidature.