H&M assume in Campania, si cercano addetti alle vendite: come candidarsi

Lavoro – H&M assume in Campania: la nota azienda di abbigliamento svedese è alla ricerca di personale da impiegare all’interno del negozio di Benevento, in via dei Longobardi 24.

Lavoro, H&M assume in Campania: come candidarsi

La catena Hennes & Mauritz, comunemente conosciuta con la sigla H&M, conta 4.200 negozi in 76 Paesi del mondo attestandosi come azienda globale nel panorama dello shopping con capi d’abbigliamento femminili e maschili, moda bambino e articoli per la casa.

Per la sede beneventana di via dei Longobardi, l’azienda ha avviato le selezioni per assumere nuovi sales advisors ovvero addetti alle vendite che potranno conoscere e imparare le strategie di moda attraverso l’esperienza sul campo. Un punto di partenza che potrebbe rivelarsi l’inizio di una solida e lunga carriera in H&M.

Tra le principali caratteristiche del candidato ideale spiccano l’attenzione al cliente, la passione per la moda, la creatività e l’ambizione, la capacità di lavorare a stretto contatto con un team di professionisti. L’azienda offre un contratto a chiamata a tempo determinato che prevede un certo numero di ore lavorative settimanali in base alle esigenze del negozio.

Il lavoro si svolge dal lunedì alla domenica su turni e in diverse fasce orarie. Tra i benefits previsti i buoni pasto nelle giornate lavorative di più di 6 ore e sconto personale del 25% sulla merce esposta in negozio. Gli interessati potranno candidarsi all’offerta semplicemente collegandosi all’area H&M Careers Italia del sito ufficiale e selezionare la posizione di proprio interesse.

Bisognerà poi compilare i campi richiesti con i propri dati anagrafici e le esperienze professionali. Sarà cura dei recruiters mettersi in contatto con i candidati considerati idonei a ricoprire la posizione richiesta. E’ possibile inviare la propria candidatura anche tramite Indeed.

