Offerte di lavoro nel settore delle assicurazioni a Torre del Greco: Fabrizio Caiazza, agente Allianz titolare de “La Ginestra Assicurazioni” è in cerca di collaboratori.

La Ginestra vuole crescere: offerte di lavoro nel campo delle assicurazioni

Fabrizio Caiazza è fondatore e manager dell’agenzia La Ginestra Assicurazioni di Torre del Greco, mandataria della multinazionale leader nel settore Allianz Spa: ci ha aperto le porte del suo studio per permetterci di fare luce sul mondo delle assicurazioni ed in particolare sulle opportunità di lavoro aperte in questo periodo ai professionisti della vendita, con o senza esperienza nel ramo assicurativo.

Caiazza propone una vision nuova del concetto stesso di assicurazioni, che si discosta dal pensiero comune che lega il prodotto assicurativo ad un qualcosa di obbligatorio o di fatalistico: “Non parlerei nemmeno di prodotto, in realtà: noi proponiamo soluzioni” – spiega il manager dagli uffici dell’agenzia La Ginestra di via Nazionale – “le assicurazioni non sono soltanto aziende di profitto ma assolvono ad un ruolo sociale“. E porta alcuni esempi lampanti: uno su tutti, quello della previdenza integrativa. La possibilità, cioè, di integrare i versamenti per la propria pensione futura affinché alla fine della carriera lavorativa si possa continuare a mantenere lo stesso tenore di vita, cosa non sempre possibile con i soli emolumenti statali. Oppure l’assicurazione sanitaria, che sopperisce alle oggettive problematiche della sanità pubblica a fronte di un minimo versamento mensile, così da venire in soccorso in caso di visite specialistiche, esami e quant’altro.

“Non bisogna guardare con occhio superstizioso: l’assicurazione non si fa in previsione di un evento negativo. E’ semplicemente prendersi cura di qualcosa che abbiamo a cuore (la salute, la casa, i capitali). Come si fa con un figlio: ce ne prendiamo cura a prescindere, non perchè debba accadergli qualcosa”. Con questa chiave di lettura, Fabrizio Caiazza espande, come la sua agenzia fa da anni, la naturale platea di potenziali clienti interessati alla vasta possibilità di tutele offerte da Allianz: “Si può dire che il target di clienti è praticamente infinito“, sottolinea.

Due posizioni lavorative aperte: un profilo senior ed uno con esperienze di vendita in altri settori

E per gestire ed espandere un pacchetto di utenti con esigenze così diverse è evidente che occorre circondarsi delle collaborazioni giuste: “Vogliamo crescere, ma bisogna farlo con equilibrio. Occorrono persone motivate, eticamente corrette, generatori di fiducia“. Attualmente le posizioni aperte a La Ginestra Assicurazioni sono due: un profilo “senior”, con esperienza nel ramo assicurativo e con un proprio portafoglio clienti da sviluppare, ed un profilo meno specializzato nel settore ma comunque con esperienza di vendita dimostrabile in settori diversi. Questa seconda figura può anche essere più adulta ed è necessario che sia disponibile a lavorare meno di tre giorni a settimana in totale, che sappia lavorare per obiettivi, che sappia pianificare un’agenda, che abbia buone skill relazionali e comunicative.

Una posizione, quindi, dedicata a chi non vuole lavorare con schemi fissi e nel modo tradizionale e che desideri anche flessibilità e tempo libero a disposizione. E’ prevista una parte di retribuzione fissa ed una variabile in provvigioni e premi: ovviamente, in piena regola e nel rispetto dei contratti vigenti. Non si tratta quindi di un lavoro d’ufficio nel senso comune del termine: “Anche se il supporto della nostra agenzia non mancherà mai: ci sarà la formazione, l’appoggio e momenti di necessaria presenza, ma la figura dovrà lavorare prettamente per i suoi obiettivi” – spiega Caiazza.

Viene da chiedersi se sia realmente così difficile, vista la situazione occupazionale delle nostre realtà, soddisfare queste offerte di lavoro nel mondo delle assicurazioni. Fabrizio Caiazza precisa: “La nostra non è una ricerca generica, non è nostro interesse avere la fila qui fuori. Abbiamo bene in mente i profili che ci occorrono e vogliamo fornire tutti gli strumenti per farli crescere e guadagnare: ma è evidente che questo per noi ha un costo, perciò cerchiamo solo soggetti veramente motivati“. Una ricerca che non spara nel mucchio, quindi, ma richiede delle skills ben precise per rendere ottimale l’esperienza lavorativa sia dei neo-collaboratori che vogliono intraprendere questo percorso, sia degli ingranaggi ben avviati de La Ginestra, sia del loro vastissimo pacchetto clienti da gestire.

Lavorare in Allianz con La Ginestra Assicurazioni: come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte, occorre inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo all’indirizzo marketing@vesuviolive.it

Maggiori informazioni sull’agenzia al sito www.laginestrasas.it