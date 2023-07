DIRETTA. Torre del Greco, il palazzo sarebbe crollato per un’infiltrazione d’acqua non curata

Il crollo del palazzo al centro storico di Torre del Greco sarebbe avvenuto a causa di una infiltrazione d’acqua su cui non si sarebbe intervenuto per tempo. Ascoltando le testimonianze dei cittadini del posto sembra essere questa la ricostruzione al momento più plausibile, una eventualità comunque non ufficializzata e su cui dovranno essere fatte le indagini opportune da parte delle autorità preposte.

Perché è crollato il palazzo al centro storico di Torre del Greco

La palazzina di Corso Umberto I a Torre del Greco sarebbe stato interessato da alcuni lavori alcuni anni fa, meno di dieci, stando a quanto è stato possibile conoscere attraverso i racconti delle persone del posto. Sembra che, nonostante i recenti interventi, ci fossero comunque delle infiltrazioni di acqua che a questo punto potrebbero avere danneggiato la struttura causandone addirittura il cedimento.

Individuata una ragazzina di 14 anni

Una ipotesi raccolta da noi direttamente sul luogo e che dovrà essere vagliata dagli esperti competenti. In questo frangente la priorità è quella di salvare le vite umane: delle circa 20 persone lì residenti, una metà non si sarebbe trovata a casa quando si è verificato il crollo. Alle ore 14:00 sono state estratte vive tre persone e portate in ambulanza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata invece individuata e i soccorritori sono impegnati per salvarla.