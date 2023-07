Crollo a Torre del Greco, il sindaco promette: “Daremo soluzioni adeguate agli sfollati”

Il crollo del palazzo nel centro storico di Torre del Greco è la prima emergenza che il nuovo sindaco, Luigi Mennella, si trova ad affrontare dopo l’insediamento a Palazzo Baronale. Il primo cittadino è arrivato sul luogo poco tempo dopo il drammatico evento che, fortunatamente, non ha provocato vittime. È tuttavia gravemente ferita una ragazza di 20 anni che riportato fratture multiple in diverse parti del corpo, mentre hanno avuto conseguenze minori gli altri coinvolti. Soccorsi e scavi che VesuvioLive ha seguito e continuerà a seguire in diretta.

Crollo a Torre del Greco, l’intervento del sindaco Luigi Mennella

“Siamo in costante contatto con tutte le autorità preposte – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella – in merito al crollo che ha coinvolto la palazzina a tre piani di corso Umberto. In particolare, ci siamo immediatamente attivati per trovare soluzioni adeguate per le famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni“.

“Nelle ore immediatamente successive al crollo – ha continuato – si era valutata anche l’opportunità di rinviare la seduta del consiglio comunale di domani, ma ci è stato fatto capire che l’insediamento di tutti i nostri organi democraticamente eletti è fondamentale anche per dare risposte ai soggetti sfollati, in particolare se dovessero necessitare urgenti variazioni di bilancio. Questa sera avremo un nuovo momento di incontro, in particolare con i responsabili della Procura, per fare un ulteriore punto della situazione in ordine soprattutto alle indagini in corso”.