Turris, mercato di fuoco: nel mirino c’è Branduani come secondo di Fasolino

Continua il mercato della Turris, dopo gli arrivi di Esempio, Cum, Burgio e Maestrelli, oltre al ritorno di Franco che sarà annunciato nei prossimi giorni. I corallini mettono nel mirino Paolo Branduani. Il calciatore 34enne è un portiere d’esperienza che ha chiuso l’ultima stagione al Crotone facendosi trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Saranno fondamentali i prossimi giorni per capire se l’estremo difensore arriverà a Torre del Greco o no.

Branduani come vice di Fasolino, la Turris prova a chiudere la trattativa

Paolo Branduani invece sarà con tutta probabilità il secondo portiere alle spalle di Gaetano Fasolino. L’esperto portiere arrivato alla soglia dei 34 anni, dopo l’esperienze tra B e C con Empoli, Spal, Juve Stabia, Catanzaro e l’ultima a Crotone. L’estremo difensore è seguito dai corallini e nei prossimi giorni arriveranno importante notizie su ciò. L’estremo difensore quest’anno a Crotone ha collezionato 17 presenze e si è alternato in porta spesso con Dini (che ha soffiato il posto a Branduani a metà stagione). Come ripetuto in precedenza, almeno dalle gerarchie iniziali il 34enne partirà dietro Fasolino, su cui la Turris continua a puntare tanto, sia per le ottime prestazioni sia per la sua età che rientra ancora per essere considerato un under.