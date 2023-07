URGENTE/ Crollo a Torre del Greco, raccolta di vestiti e cibo per bambini: cosa serve

Una raccolta di generi alimentari per bambini e di vestiti per le famiglie che hanno perso la casa dopo il crollo del palazzo a Torre del Greco. Presso la sede del Comune a Palazzo Baronale è stato allestito un punto di ristoro dove, chiunque abbia la possibilità, può portare quanto attualmente necessitano gli sfollati.

Raccolta di vestiti e cibo per bambini per le famiglie del crollo a Torre del Greco

L’associazione Gli Occhi di Claudio rende noto che gli articoli richiesti sono al momento:

– Vestiti da uomo, taglie: S-M-L-XL Scarpe, taglie: da 36 a 44;

– Vestiti donna, taglie: S-M-L-XL;

– Vestiti, scarpe, intimo per bambini. Taglie da 0 a 5 anni;

– Intimo uomo/donna, taglie: S-M-L-XL;

– Per donna in attesa: intimo vita alta taglia 6, reggiseno taglia 7;

– Cibo per bambini: omogeneizzati, latte in polvere, frutta, biscotti Montefiore;

– N°3 Passeggini;

– Per animali: lettiera, sabbiolina. Cibo e crocchette per cani e gatti.

Indagate 25 persone per il crollo

Questa iniziativa si aggiunge a quella messa in atto, già poche ore dopo il verificarsi del crollo, dai volontari del Corpo GAV i quali hanno messo a disposizione dei buoni da usare in un negozio da essi individuato, per ottenere articoli intimi e simili.

Intanto per quanto riguarda la vicenda nel suo complesso gli aggiornamenti più importanti riguardano sicuramente le condizioni di salute di Francesca Pia Amendola, che sono in via di miglioramento, e l’apertura di un fascicolo da parte della procura di Torre Annunziata dove figurano 25 indagati sui quali si è concentrata l’attenzione dei magistrati, con lo scopo di raccogliere da subito le informazioni utili ad appurare eventuali responsabilità.