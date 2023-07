Turris, ufficiale la cessione di Acquadro. Il centrocampista passa al Trapani

Altra cessione in casa Turris, La squadra di Torre del Greco dopo un anno si separa con il centrocampista Alberto Acquadro. L’ex Siena e Vis Pesaro tra le altre scende in Serie D, tornando in Sicilia, al Trapani. Il calciatore infatti ha mosso i primi passi a livello giovanile nel Palermo. Per Acquadro una stagione non indimenticabile a Torre del Greco, scandita da tantissimi bassi e pochi alti. Bruno Caneo non lo ha ritenuto consono al suo gioco ed ha preferito cederlo, per fare spazio ad un giocatore più congeniale al suo stile di gioco.

Il comunicato del Trapani sull’acquisto di Acquadro dalla Turris

Questa è la nota ufficiale del club siciliano, che ha comunicato l’acquisto del giocatore sul proprio sito. Questo è l’annuncio: “Il Trapani ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Alberto Acquadro. Classe 1996, inizia la sua carriera nelle giovanili del Palermo, militando nella formazione Primavera. Vince due campionati, serie D e serie C, con il Venezia. Successivamente veste le maglie di Triestina, Fano, Pineto, Taranto, Messina, Siena e Vis Pesaro. La scorsa stagione ha militato nella Turris, in serie C, con cui ha collezionato 33 presenze e una rete”.

Le sue prime parole: “Ringrazio il presidente, il direttore e il mister per avermi scelto – ha dichiarato il neo calciatore granata -. Sono felicissimo di far parte di questo importante progetto. Non vedo l’ora di iniziare e giocare davanti al pubblico trapanese».