Iacentino torna a far cantare e ballare il pubblico romano con la tappa del suo tour estivo 2023 che il 26 luglio lo ha portato nella cornice di Marina di San Nicola a Ladispoli, provincia di Roma.

L’erede vocale di Peppino di Capri: Iacentino incanta il pubblico romano

Si è tenuto mercoledì 26 luglio l’ultima tappa di luglio del tour estivo di Iacentino: l’artista torrese è tornato a suonare per il pubblico della capitale come già accaduto oltre 20 volte. I palchi che lo hanno ospitato sono sempre stati di un certo prestigio nella realtà romana: tra questi il Circolo Ufficiali delle Forze Armate al Palazzo Barberini ed il Civitan Club Roma Tevere. Questa volta la location era decisamente estiva ed informale, il Consorzio Marina di San Nicola, il centro balneare “green” della costa romana. Ma con il calore ed il selezionato pubblico di sempre.

Due ore di spettacolo per il polistrumentista, arrangiatore, cantante e direttore d’orchestra che accompagnato dall’inseparabile Rosy Busiello, partner di vita e di musica, sta finalmente portando al pubblico dei live il frutto di quasi due anni di lavoro che lo hanno visto impegnato nella realizzazione di un concerto unico nel suo genere, nel quale ad accompagnare l’esibizione al piano e voce di Iacentino, oltre ai cori di Rosy, c’è la “Virtual Band“.

La “virtual band”: Iacentino si fa in quattro

Infatti, grazie a un duro lavoro in studio, l’artista che riesce a suonare numerosi strumenti contemporaneamente ha registrato da zero tutto il suo repertorio, realizzando dei filmati in cui appare mentre suona l’ arrangiamento che egli stesso ha scritto. Il filmato, durante i concerti dal vivo, viene poi proiettato alle sue spalle, così il pubblico riesce a vedere Iacentino su uno schermo suddiviso in 4 in cui lui appare mentre suona strumenti diversi, mentre dal vivo canta e suona il piano.

Un’idea maturata negli anni di pandemia che hanno spento le luci dei live ma non l’entusiasmo di Iacentino che, anzi, è stato prolifico di progetti: “Alcune priorità sono cambiate, certo abbiamo fatto meno spettacoli dal vivo, ma ci siamo dedicati alla nostra Academy, alla formazione di cori scolastici, siamo cresciuti con la produzione delle dirette ‘A gentile richiesta’, abbiamo pubblicato due quaderni didattici su Amazon, oltre alla realizzazione del repertorio della virtual band che oggi supera i 100 brani” – spiega Iacentino – “Insomma, non siamo stati con le mani in mano ed oggi l’attività concertistica, che emoziona come sempre e ci da lo stesso entusiasmo della prima volta, è soltanto una delle tante che ci riempiono le giornate“.

Il repertorio ha incluso, oltre ai grandi classici di Peppino Di Capri, del quale è stato più volte definito l’erede vocale, tanti medley dedicati ad artisti di spicco del panorama nazionale (Pooh, Lucio Dalla) ed internazionale (Elton John, Phil Collins) e brani della tradizione classica napoletana. Il tour, dopo la parentesi romana, va in pausa fino a metà agosto, quando saranno definiti i dettagli di nuovi appuntamenti in Campania.

Concerto per l’UNITALSI, da 30 anni uniti per chi ha più bisogno

Dopo tre anni di stop per la pandemia, è tornato anche il tradizionale appuntamento del concerto di Iacentino per l’UNITALSI di Torre del Greco, tenutosi il 14 luglio scorso. Una tradizione che il polistrumentista arrangiatore torrese porta avanti da ormai 30 anni con lo stesso spirito benefico. Ad accompagnarlo sul palco anche qui la soprano Rosy Busiello che si è esibita anche in brani da solista, accompagnata dalla proiezione della “virtual band”, così come avvenuto anche a Ladispoli.

Quest’anno, sul palco dell’UNITALSI c’erano anche gli allievi della Play and Record Academy diretta dallo stesso Iacentino con la collaborazione di Rosy: si tratta di Giorgio Aramaki, Sabrina Ascione, Raffaele Profeta, Mario Sannino e Roberta Di Cresce, quest’ultima, figlia proprio di Iacentino e Rosy. I ragazzi hanno accompagnato il polistrumentista in alcuni brani, portando sul palco il frutto di mesi di studio.

A fine concerto, una particolare emozione per i ringraziamenti del presidente dell’UNITALSI che ha preso Iacentino ad esempio di partecipazione e vicinanza all’associazione che da 120 anni è vicina a disabili e persone in situazioni di disagio, facendo un plauso speciale per la costanza con la quale l’artista torrese preme per riconfermare, anno dopo anno da ormai 3 decenni, la propria presenza nel calendario del soggiorno estivo. Le spese necessarie alla realizzazione materiale del concerto sono state sostenute grazie al supporto di 16 attività commerciali, in prevalenza operanti nella zona di via Scappi e di Torre Nord.