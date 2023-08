La Gori ha annunciato una mancanza d’acqua a Torre del Greco tra il 2 ed il 3 agosto 2023 per lavori di riduzione delle perdite nella zona del centro cittadino: numerose le strade interessate dall’interruzione idrica.

Gori apre 7 cantieri a Torre del Greco, mancanza d’acqua il 2 e 3 agosto

Proseguono i lavori di Gori per la distrettualizzazione della rete idrica nel comune di Torre del Greco, compresi nel macro-progetto Azioni per l’Acqua. Obiettivo dei lavori è la riduzione delle perdite e il recupero della preziosa risorsa. Si tratta di interventi puntuali per la creazione di nuovi distretti e l’installazione di nuovi organi di manovra. Queste attività consentono di suddividere la rete idrica in porzioni più piccole e determinano un miglioramento delle portate e delle pressioni.

Un miglioramento complessivo della rete, quindi, che però costa qualche giorno di disagio ai cittadini di Torre del Greco. Per ridurre al minimo i tempi di lavorazione, infatti, la Gori ha allestito contemporaneamente 7 cantieri in città, che in parte hanno contribuito a congestionare il traffico di questi giorni di inizio agosto, ma dovrebbero evitare ulteriori e successive chiusure sia delle strade che del servizio idrico per interventi analoghi. Con la distrettualizzazione, inoltre, si riducono l’impatto e il numero dei guasti, restituendo un servizio ancora più efficiente.

Per consentire la realizzazione di questi interventi strategici la Gori interromperà il servizio idrico dalle ore 14 di mercoledì 2 agosto alle ore 05:00 di giovedì 3 agosto. Per far fronte alla mancanza d’acqua è previsto il servizio idrico sostitutivo con due autobotti ubicate in via Martiri d’Africa, angolo via Tripoli, e in via Sedivola, angolo via Martiri d’Africa.

Quando torna l’acqua a Torre del Greco

Le forniture idriche torneranno quindi gradualmente regolari a partire dalla prima mattinata di giovedì. Come sempre, in questi casi, la raccomandazione è quella di far defluire per qualche minuto l’acqua dai rubinetti prima di utilizzarla per smaltire eventuali residui.

Queste le strade di Torre del Greco interessate dall’interruzione idrica:

Corso Avezzana

Largo Dell’Annunciazione

Traversa di via Curtoli

Via Agostino Brancaccio

Via Antonio Gramsci

Via Armando Diaz

Via Cappuccini

Via Cavallerizzi

Via Cavallo

Via Cimaglia

Via Circumvallazione

Via Cristoforo Colombo

Via Curtoli

Via degli Artisti

Via del Bulino

Via del Cammeo

Via delle Conchiglie

Via delle Madreperle

Via Gaetano De Bottis

Via Giacomo Matteotti

Via Giuseppe Beneduce

Via Guglielmo Marconi

Via I Maggio

Via Martiri D’africa

Via Mazzini

Via Sedivola

Via Tironcelli

Via Tripoli

Via Vittorio Veneto

Viale Francesco Balzano

Viale Libia

Viale Madonna

Viale Ungheria

Vico I Abolitomonte

Vico II Abolitomonte

Vico Orlando

Vicolo Ascione

Via del Gatto

Tutte le relative traverse