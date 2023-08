Un uomo distrugge il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove era accompagnato da alcuni amici dopo essere stato probabilmente nel corso di una lite per strada.

Accoltellato alla schiena distrugge il pronto soccorso dell’ospedale Maresca

Il soggetto in questione, 43 anni, era stato ferito con sei coltellate alla schiena a Ercolano. I suoi aggressori sono due ragazzi di 24 e 31 sempre di Ercolano. La lite è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato scorso. A causa delle ferite riportate l’uomo è stato accompagnato da alcuni amici presso il pronto soccorso del Maresca, ma giunto sul luogo invece di farsi curare è andato in escandescenze ed ha cominciato a distruggere tutto ciò che gli capitasse tra le mani.

L’intervento dei carabinieri

A quel punto sono intervenuti i carabinieri, contattati da un collega in borghese il quale era sul posto per motivi di salute. I militari sono intervenuti in pochi minuti ristabilendo la calma, ma nel frattempo la struttura aveva subìto dei danni. Senza considerare il pericolo a cui sono stati sottoposti sia gli altri pazienti che il personale sanitario. Da sottolineare la insufficiente presenza della guardia giurata.

Il pericolo per pazienti e operatori

Non è un episodio singolo quello che si è verificato, per cui l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate chiede la presenza di un drappello di forze dell’ordine in modo da scongiurare il verificarsi di tali situazioni. Nemmeno due mesi fa alcune persone hanno danneggiato il pronto soccorso per far entrare una partente, mentre sono ancora nell’immaginario collettivo le immagini di un folle che ha preso a calci le porte dell’ospedale ed ha distrutto la sala d’attesa.