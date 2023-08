Turris, gli orari delle prime cinque giornate: esordio serale con il Benevento

Sono state ufficializzate nella data odierna gli orari delle prime cinque partite del prossimo campionato di Serie C della Turris. Visto il clima estivo per i corallini ci saranno solo impegni in serata, salvo il turno infrasettimanale col Messina che è stato programmato nel tardo pomeriggio (18.45). Per gli uomini di Caneo l’esordio sarà il 3 settembre alle 20.45 contro una delle favorite del girone, ovvero il Benevento.

Gli orari delle prime cinque partite della Turris

Come abbiamo detto la prima giornata è dunque il prossimo 3 settembre contro il Benevento al Liguori alle 20.45. A seguire sempre la domenica dopo, ci sarà la trasferta di Crotone alle 20.45. Si torna al Liguori alla terza per il derby contro il Sorrento ancora di domenica alle 20.45. Gli uomini di Caneo poi andranno a Messina il giovedì successivo per il turno infrasettimanale alle 18.45. E per finire con il Picerno si giocherà il monday night alle 20.45 con probabile diretta della Rai.