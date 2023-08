Cinquina della Turris al Montecalcio: De Felice mattatore del match

Uscita vittoriosa per la Turris in mattinata contro il Montecalcio, con risultato finale di 5-2. I corallini con molte riserve nell’undici iniziali superano la compagine campana con qualche brivido di troppo. Infatti a sbloccare la sfida sono gli ospiti dopo pochi minuti. La Turris trascinata da un ottimo De Felice riesce a segnare 3 volte (doppietta per l’ex Paganese e terzo gol di Nocerino). Nella ripresa con l’innesto dei titolari, i corallini chiudono la pratica segnando altre due reti con Contessa (al termine di una splendida azione con D’Auria) e Maniero che sfrutta l’assist di Nocerino per il 5-2 finale.

Il tabellino di Turris-Montecalcio

Nonostante il caldo torrido di Torre del Greco i corallini hanno espresso un buon calcio, da rivedere ancora la fase difensiva, dopo c’è stato qualche buco di troppo, dato anche dal calcio assolutamente offensivo marchiato Caneo. Sorrisi per De Felice e Pugliese che sono stati i due calciatori che più hanno sorpreso nell’amichevole odierna, oltre Franco, Cocetta e Contessa che sembrano essere davvero in palla e pronti per la stagione. Assenti invece Frascatore e Pavone per influenza. Questo il tabellino della partita:

Turris (primo tempo) 3-4-2-1: Truppo; Maestrelli, Esempio, Musumeci; Rizzo, Zampa, Pugliese, Onda; Giannone, Nocerino; De Felice

Turris (secondo tempo) 3-4-2-1: Fasolino; Cocetta, Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Primicile (Giannone), D’Auria (Nocerino); Maniero.

Reti: 4′ D’Abronzo (M), 19′ e 21′ De Felice, 28′ Nocerino, 58′ Cirelli (M), 81′ Contessa, 88′ Maniero.