Turris-Benevento il countdown scorre: ma i dilemmi di mercato non mancano

Domenica alle 20:45 il calcio d’inizio all’Amerigo Liguori inizierà il campionato di Turris e Benevento con un derby dal sapore dolce per i corallini (in ricordo della finale playoff di C2 vinta 2-0 proprio contro le streghe). I tempi sono cambiati ma come allora il favore dei pronostici sono ancora verso i giallorossi che però col mercato aperto vivono ancora con molti dubbi, specialmente per i suoi top. Discorso diverso per la Turris che archiviata la questione Frascatore, ha deciso che ulteriori colpi si faranno solamente in caso di uscite.

La situazione di Turris e Benevento

Come precedentemente citato, i corallini chiusa la faccenda Frascatore si sono tolti un peso non indifferente. Visto la situazione che si era generata, tra capricci dell’agente del calciatore e richieste da Cesena senza vere e proprie offerte. In sede di entrata per la Turris invece si vuole attendere gli ultimi giorni per provare qualche colpo a buon prezzo. Naturalmente arriveranno solo in caso di cessioni. Vista l’abbondanza di alcuni reparti. Occhi dunque su un centrale di difesa (che sembra ancora mancare ai corallini, visto le difficoltà del prestagione nel reparto arretrato) e un jolly di fascia che possa dare ricambio specialmente a Cum. Pedina che manca ancora nello scacchiere di Caneo. Saranno dunque importanti questi giorni per saperne di più.

Dal lato Benevento invece potrebbero arrivare buone notizie per i corallini in sede di mercato. Infatti l’attaccante Gabriele Moncini secondo le ultime è pronto a ritornare in Serie B. Direzione Sampdoria, sotto richiesta esplicita di Pirlo. L’attaccante rappresenta sicuramente uno dei pericoli numeri uno per la difesa di Caneo, con esperienza anche in Serie A con la maglia della Spal. Solo le prossime ore però faranno capire ai beneventani se il calciatore partirà prima o dopo la sfida di Torre del Greco. Chi invece è sicuro di partire a breve è Riccardo Improta, l’ala ex Chievo, Bari, Salernitana su tutte è in procinto di firmare con il Cosenza in Serie B. Il calciatore da sottolineare però che era già fuori dal progetto e difficilmente avrebbe giocato contro la Turris domenica. Ancora nessuna offerta invece per Acampora e Tello, il primo come Improta è lontano dall’undici titolare, mentre il secondo è stato provato spesso in precampionato come mezz’ala e sarà sicuramente della partita.

Senza dimenticare l’ultimo acquisto di casa Benevento, ovvero Alessandro Marotta. L’attaccante è tornato in terra sannita dopo che aveva firmato con il Giugliano ad inizio giugno. L’attaccante vera e propria bestia nera dei corallini l’ultime due volte che ha incontrato la Turris è andato in rete. Sia con la Juve Stabia che con la Viterbese.