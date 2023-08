Scaduto l’ultimatum dato al Cesena: Frascatore rimane alla Turris

Nelle ultime settimane a Torre del Greco a tenuto banco il caso Frascatore, con il calciatore “inseguito” dal Cesena, ma senza mai una vera offerta. Oggi 24 agosto si può definire chiuso il giallo e affermare con tranquillità che l’ex Pescara rimarrà in Campania. Scaduto l’ennesimo e ultimo termine utile imposto dalla Turris ai romagnoli per acquistare il calciatore e dunque il difensore continuerà la stagione agli ordini del tecnico Bruno Caneo, in un ruolo da braccetto che sembra essere cucito a misura per lui.

Il caso Frascatore-Turris è chiuso

Storie di prima di ferragosto, dall’amichevole contro la Gelbison il calciatore ha “avuto” una richiesta da parte del Cesena che però oltre ad un contatto serrato con le parti non ha mai proposto una vera e propria offerta ai corallini. Il tempo è passato come i termini dati dalla Turris, prima fino al 16 agosto e successivamente fino a martedì 22, con la società romagnola che presa da altre faccende tra cui alcune uscite non ha mai presentato una vera offerta ai corallini, limitandosi solamente a qualche interessamento verbale. Arrivati a una settimana e poco più dalla fine del mercato la Turris ha deciso di chiudere ogni discorso per il calciatore, anche perché con la partenza dell’ex Pescara ci si doveva riversare subito sul mercato alla ricerca di una valida alternativa, non facile da trovare con il mercato agli sgoccioli.

Il calciatore oggi nell’amichevole contro il Montecalcio è mancato a seguito di vari sintomi influenzali. Ma una volta smaltiti tornerà regolarmente agli ordini di Bruno Caneo, che per lui ha sempre nutrito una grande stima, vedendolo come il braccetto perfetto.