Caneo dopo i calendari: “Avvio duro per la Turris. Confido in un Liguori gremito”

Dopo i calendari usciti ieri, Bruno Caneo ha detto la sua sull’inizio scoppiettante che vedrà la sua Turris giocare subito contro Benevento e Crotone. Il tecnico sardo non si perde d’animo e carica i suoi oltre a strappare una promessa ai tifosi che saranno presenti sugli spalti. I sanniti erano forse l’unica squadra da evitare per i corallini alla prima giornata, forti di una voglia di rivalsa e di voler conquistare il campionato per ritornare subito in Serie B. I più esperti però ricorderanno che Bruno Caneo nella stagione 2021/2022 è stato il vero e proprio ammazza big e i tifosi sperano il 3 settembre di rivedere quella squadra che tanto ha fatto sognare poco più di un anno fa.

Le parole di Caneo sul calendario della Turris

Questa invece è l’intervista completa del tecnico sardo che spiega il suo punto di vista dopo la pubblicazione dei calendari: “Ci aspetta un inizio di campionato molto impegnativo perché affronteremo Benevento e Crotone, due squadre candidate alla vittoria finale. Noi dovremo fare il nostro percorso al cospetto di avversari così blasonati. Vogliamo dare fin da subito un segnale puntando molto sulla nostra identità di gioco e tattica. Sarà molto stimolante affrontare una squadra come il Benevento, reduce da una retrocessione dopo annate importanti culminate con la serie A. Confido in un Liguori gremito, sappiamo quanto può essere determinante la spinta dei tifosi verso il raggiungimento dell’obiettivo”.