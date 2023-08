Turris-Benevento, l’attesa aumenta: i prezzi dei biglietti

Domenica ci sarà l’esordio stagionale della Turris in campionato, primo avversario di turno il temutissimo Benevento (favorito assoluto per la conquista della promozione in B). Impegno che non spaventa la truppa di Caneo che vuole sorprendere e regalare gioie ai tifosi dopo un’ultima stagione complicatissima, tra cambi d’allenatore e infortuni. In vista della partita di domenica sera, questa mattina sono stati resi noti i prezzi dei tagliandi e tutte le modalità di vendita.

I prezzi dei biglietti di Turris-Benevento

Biglietti disponibili solo per la tribuna coperta e scoperta, infatti la “Curva Vesuvio” registra il sold-out grazie agli abbonamenti. Di seguito tutte le informazioni e i prezzi per i tagliandi per la sfida di domenica sera:

Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 20 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 15 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12: omaggio

Curva Vesuvio: non disponibile (accesso riservato solo ed esclusivamente agli abbonati)

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 22 euro

Ridotto Under 18, Donne, Over 65: 17 euro

Ridotto Under 12: omaggio

Curva Vesuvio: non disponibile (accesso riservato solo ed esclusivamente agli abbonati)