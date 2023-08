Turris volata finale per Matera. Nel mirino anche La Monica per l’attacco

Archiviate le questioni legate allo stadio e la “Curva Vesuvio”. La Turris si immerge in questa importantissima settimana che si culminerà domenica sera alle 20:45 con l’esordio in campionato contro il Benevento. Prima però c’è un calciomercato da chiudere. Infatti i corallini sono alla porta in attesa di qualche occasione di mercato per perfezionare la rosa del tecnico Bruno Caneo che all’appello ha ancora qualche casella da riempire. Alla corte corallina è pronto ad approdare Antonio Matera mentre per Giuseppe La Monica le trattativa continua per trovare un accordo.

Matera presto corallino, La Monica è l’obiettivo per l’attacco della Turris

Antonio Matera è il prossimo acquisto della Turris targata Bruno Caneo. Il centrocampista classe 1996 arriva dall’Avellino ed è quella pedina dinamica che manca al centrocampo dei corallini. Duttile, presente sia in fase offensiva che difensiva, Matera si candida come il “Tascone” della situazione. Per l’ufficialità si attende solamente l’uscita di Zampa che è richiesto in Serie D.

Si muove qualcosa anche in fase offensiva, con un De Felice che sembra essere stato definitivamente dirottato sulla fascia (sarà testa a testa con D’Auria per la titolarità). I corallini hanno voluto coprirsi con un’ulteriore punta che possa dare il cambio a Maniero e risponde al nome di Giuseppe La Monica. L’indiscrezione è di TuttoC. La Turris però dovrà superare la concorrenza di Brindisi e Messina che sono anche loro interessate al classe 2001. Il calciatore nella sua ultima stagione divisa tra Taranto e la Campania ha totalizzato 27 presenze e 3 gol tra i pugliesi e il Giugliano.