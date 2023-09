Turris-Matera, ci siamo. Il mediano è pronto a firmare un biennale

Ultimo giorno di mercato e ultimi colpi in casa Turris. In giornata è previsto l’arrivo di Antonio Matera alla corte corallina. Il centrocampista dell’Avellino era la pedina che mancava ancora nello scacchiere di Caneo. Calciatore duttile che può fare perfettamente sia la fase offensiva che difensiva. Dovrebbe essere anche l’ultimo acquisto, mentre le operazioni Orma e Masumeci (calciatori già in prova con la Turris) si chiuderanno a mercato chiuso visto che sono degli svincolati e non hanno il vincolo del 1 settembre.

Matera in arrivo, la formula di acquisto della Turris

Antonio Matera ha accettato un biennale con la Turris. Il centrocampista ex Cavese e reduce dall’esperienza di Avellino è molto felice dell’opportunità corallina. Il tempo naturalmente scorre ma entro oggi pomeriggio dovrebbe essere depositato il contratto. Dunque come lo scorso anno con Maniero, all’ultimo giorno di mercato la Turris fa spese dall’Avellino (la seconda di questa sessione estiva, il primo acquisto dai lupi era Franco, arrivato a inizio luglio). Difficilmente però sarò già disponibile per la partita di domenica sera contro il Benevento. Con tutta probabilità l’esordio è rinviato al match contro il Crotone.