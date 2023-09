Turris, la designazione arbitrale per Crotone. Gara affidata ad Andreano di Prato

La Lega Pro ha reso noto le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie C. Dopo il grande successo della Turris in casa domenica scorsa contro il Benevento per 3-1. I corallini domenica scenderanno in campo per un’altra tostissima sfida con un ulteriore favorita del girone C, ovvero il Crotone. Calabresi che nella prima giornata hanno espugnato il “Massimino” di Catania che per l’occasione presentava 20 mila spettatori al seguito, grazie ad un gol nella ripresa di Tribuzzi. Per la partita di domenica sera, in programma alle 20:45 la scelta è ricaduta arbitrale è ricaduta su Samuele Andreano della sezione di Prato.

Turris-Crotone la designazione arbitrale completa

Per la sfida di domenica sera dunque è stato deciso un fischietto toscano che nella sua esperienza nel girone C, non ha mai arbitrato nessuna delle due squadre che si affronteranno all’Ezio Scida. Il resto della terna arbitrale è invece composta da Marco Matteo Barberis di Collegno, Matteo Paggiola di Legnano. A chiudere il quartetto c’è Mauro Gangi di Enna. In una sfida che sarà sicuramente incandescente, con entrambe le squadre che vogliono bissare il successo della prima giornata. Con gli uomini di Caneo che vogliono continuare a far sognare i tifosi della Turris.