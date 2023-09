Di Bari (ds Crotone) elogia la Turris: “Con Caneo giocano un calcio importante”

Si avvicina la sfida tra Crotone e Turris. La sfida in programma domenica sera all’Ezio Scida promette spettacolo e visti i risultati della prima giornata potrebbe essere un primo piccolo spartiacque. I corallini forti della bella vittoria contro il Benevento arrivano a Crotone con la voglia di stupire, mentre i padroni di casa dopo il successo di Catania vogliono continuare a confermarsi. In vista della partita ha parlato in conferenza stampa il ds del Crotone, Giuseppe Di Bari, che ha parlato anche dei corallini e soprattutto del tecnico sardo, Bruno Caneo.

Le parole pronunciate da Di Bari sulla Turris

L’ex ds della Juve Stabia è intervenuto nella conferenza stampa odierna per fare il punto della situazione in casa Crotone. Naturalmente tra le varie domande dei giornalisti poste a Giuseppe Di Bari c’è stata anche quella sul prossimo impegno che vedrà il Crotone sfidare la Turris. Il direttore sportivo ha risposto così: “Non mi meraviglio che abbiano battuto il Benevento. La Turris è guidata da un allenatore che fa un calcio importante e che in passato ho preso in considerazione. Sarà una bella partita, cercheremo di essere attenti anche perché giocano a briglie sciolte. Il campionato è duro ed equilibrato”.