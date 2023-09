La Rai fa visita alla Turris: Caneo, Giannone e il co-presidente Colantonio intervistati

Dopo la grande vittoria della Turris contro il Benevento per 3-1 con i gol di Maniero, Cum e D’Auria, i corallini tornano a fare la voce grossa a livello regionale e nazionale. Nella giornata di ieri infatti le telecamere del TG3 Campania si sono accese sul manto dell’Amerigo Liguori sul tecnico Caneo, l’attaccante Luca Giannone e il co-presidente Giuseppe Colantonio. I tre sono stati intervistati e il servizio andrà in onda in questi giorni.

La Rai torna a seguire la Turris, l’ultima volta sempre grazie alla CaneoLandia

La Turris torna subito alla ribalta della scena, il calcio imposto da Bruno Caneo piace e non lo scopriamo di certo oggi. Infatti, molte telecamere della Rai erano presenti anche nel corso della stagione 21/22. Quando i corallini a cavallo tra dicembre e gennaio navigavano nell’altissima classifica. L’intervista che fece scalpore fu sicuramente quella a Caneo dove il tecnico parlò dell’emozione nel marcare Maradona col suo Pisa. Ma soprattutto diede vita al famoso tormentone di quella stagione corallina, ovvero “Alghero” di Giuni Russo, che il tecnico sardo ammise essere la canzone che ascoltava prima di ogni partita. Canzone che poi è diventata una vera e propria sigla per i tifosi della Turris in quella splendida stagione culminata con i play-off raggiunti.