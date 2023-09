La Turris insegna calcio: Crotone battuto per 2-3. La decide Maniero

Un’enorme Turris sbanca anche l’Ezio Scida. I corallini vincono con il risultato finale di 2-3 con una prova di carattere grazie anche ad un super Riccardo Maniero, autore di una doppietta. Partita lottata su ogni pallone con un finale da film thriller con il Crotone tutto riversato in avanti. Serve un super Cocetta ed un attento Pagno a negare la gioia del pari ai padroni di casa. L’entusiasmo ora a Torre del Greco è alle stelle con i corallini al primo posto che sono pronti ad attendere il Sorrento domenica in casa. Ma ora la festa può iniziare, questo è il regalo degli uomini di Caneo per il 79esimo compleanno della Turris.

La cronaca di Crotone-Turris

Partenza a mille dei padroni di casa che schiacciano la Turris e provano a fare la partita. Al sesto minuto però la prima azione da gol è per la Turris che sfiora la rete con Giannone da punizione diretta. Sale in cattedra di nuovo il Crotone con Tribuzzi che fallisce due palle gol clamorose. La prima sbaglia il tap-in, sulla seconda è impreciso a pochi passo da Pagno. La legge del gol colpisce i padroni di casa e al 21′ la Turris passa in vantaggio con un super contropiede concluso da Cum che dal limite infila un bolide sul lato lontano del portiere. La Turris si chiude e riparte e al 30′ colpisce ancora sempre con il solito Maniero che svetta in area e trafigge la difesa di casa per il parziale 0-2. Il Crotone prova ad accorciare le distanze, prima con Felippe ma sfiora solo la porta e poi Tumminiello che di testa da ottima posizione spara clamorosamente sul fondo, chiudendo così la prima frazione.

La ripresa è scoppiettante. Dopo pochi secondi il Crotone accorcia con Tumminello che su cross di Giron fulmina Pagno. Dopo un minuto però la Turris cala il tris. E’ sempre con il solito Maniero che di testa buca ancora una volta la porta di casa e porta la Turris sul doppio vantaggio. Il Crotone prova a reagire ma paga le imprecisioni sotto porta, sono tanti i gol clamorosamente falliti, con la Turris che si trova travolta da 10 maglie avversarie. A metà secondo tempo Franco deve alzare bandiera bianca e al suo posto Matera, Caneo cambia modulo e passa al 3-5-2 con Pugliese per Nocerino. Successivamente entrano anche D’Auria e De Felice ma il Crotone all’81’ accorcia le distanze con Vuthaj che sfrutta il cross di Giron e rende il finale incandescente. Il Crotone le prova tutte, la Turris soffre e non riesce a ripartire. Nel finale Pagno è decisivo in un paio di occasioni e al 95′ l’arbitro fischia e può partire la festa corallina.