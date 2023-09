Caneo senza giri di parole: “I sogni devono continuare ad andare avanti. Siamo tosti”

E’ un Caneo felice per la sua Turris. I corallini volano a sei punti in testa alla classifica. Ma il sorriso viene guardando la prestazione odierna contro un colosso come il Crotone, da grande squadra pronta a lottare per traguardi ancora più grandi. Il mister in conferenza stampa prova a far mantenere la calma ai suoi e a tuto l’ambiente. Specialmente ai tifosi che sui social hanno già dimostrato tutta la propria felicità, oltre a chi a Crotone stasera era presente (in massa). Ora testa al Sorrento per continuare a rendere vivo questo sogno.

Le parole di Caneo dopo Crotone-Turris

Predica calma Caneo, ma non spezza i sogni ed apre così la sua conferenza stampa: “Si continua a sognare ma allo stesso tempo ad essere concreti di gara in gara riuscendo a fare il massimo. Stasera siamo stati bravi nel concretizzare in occasione dei tre gol, ma va detto che il Crotone ci ha messo in difficoltà non facendoci giocare come nostro solito. Va dato merito ai nostri avversari così come ai miei ragazzi che hanno stretto i denti fino all’ultimo secondo. Devo dire che manca un cartellino rosso agli avversari che dovevano terminare la gara in dieci. I sogni devono continuare ad andare avanti. Questi ragazzi sognano, ma lavorano come matti durante tutta la settimana. Coltivano i sogni con tanto impegno e sacrificio quotidiano”.

Il mister però setta ancora la salvezza come obiettivo: “Sono contento, abbiamo testato la nostra tenuta mentale contro una squadra importante. Usciamo fortificati da questo punto di vista. Prima della gara avevo chiesto alla squadra di vedere il calcio che potevamo fare da qui alla fine, la risposta che ho avuto è stata confortante. Siamo tosti. Detto ciò, mancano ancora 40 punti al nostro obiettivo salvezza”.

Il ballottaggio in porta: “Possiamo migliorare nella gestione della palla e nella personalità di voler giocare la sfera da dietro. Ho scelto Pagno perchè è mia intenzione tenere dentro più calciatori possibili. Andrea ha fatto una buona partita, ha fatto due-tre uscite importanti. Abbiamo due ottimi portieri”.