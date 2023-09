Festa al Liguori per i 79 anni della Turris: tra coreografie e gli auguri dei calciatori

Tanti auguri Turris! Oggi è il 79esimo compleanno della squadra corallina e ieri sera sugli spalti dell’Amerigo Liguri c’è stata una grande festa per festeggiare, tra tifosi e collaboratori rimasti a Torre del Greco. Mancava naturalmente la squadra e la dirigenza visto che stasera ci sarà la sfida contro il Crotone, valevole per la seconda giornata di Serie C. Il gruppo infatti era partito verso la Calabria ieri nel primo pomeriggio, per arrivare al massimo delle forze per la partita di questa sera. Al Liguori però non sono mancate le emozioni con una coreografia da brividi, mentre la squadra ci ha tenuto a fare gli auguri tramite un post sui canali ufficiali della società.

Gli auguri della squadra e la festa iniziata a mezzanotte per la Turris

Il sogno sarebbe culminare questa splendida giornata con un bel risultato in quel di Crotone, è questa la speranza dei tifosi ma stanotte i festeggiamenti non sono mancati. Con i tifosi storici dei corallini che hanno organizzato un festa dietro la tribuna dell’Amerigo Liguori. Spettacolo finale con i fumogeni, rigorosamente rossi, che ha potuto dare vita ad una coreografia splendida e fare i degni auguri alla Turris.

Da Crotone in mattinata sono poi arrivati gli auguri da parte della squadra, che in un video augurano buon compleanno a “mamma Turris“. Il gruppo capitanato da Luca Giannone ci ha tenuto ha dare voce in questa giornata così importante, sperando di fare un ultimo regalo questa sera nella complicatissima trasferta contro il Crotone.