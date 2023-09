Crotone-Turris le probabili formazioni: per i corallini Frascatore e D’Auria dall’inizio

La Turris di Bruno Caneo cerca il colpo gobbo in casa del Crotone stasera alle 20:45 all’Ezio Scida. Gli uomini del tecnico sardo dopo la vittoria contro il Benevento vuole continuare a sorprendere ed è chiamata ad un’impresa difficile ma non impossibile. Dall’altra parte arriva un Crotone che è riuscita ad espugnare Catania con un 0-1 davanti a venti mila supporters catanesi. Per i calabresi è importante dare ritmo al successo della prima giornata per creare già il gap dalle altre concorrenti per la Serie B.

Crotone-Turris le probabili formazioni

Come detto in conferenza stampa, Bruno Caneo opterà per qualche cambio rispetto allo schieramento iniziale contro il Benevento. Esattamente sono tre le sostituzioni. In porta Pagno per Fasolino in chiave under, con tutta probabilità Frascatore in difesa ritrova la maglia da titolare ai danni di Burgio. Mentre in attacco spazio a D’Auria dal primo minuto al posto del giovane Nocerino. Abdicata almeno dalle parole del tecnico la scelta del 3-5-2 dall’inizio. Ecco la formazione:

TURRIS (3-4-3): Pagno, Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; D’Auria, Maniero, Giannone

Per il Crotone invece importante recupero in porta, con il ritorno di Dini. Nulla da fare invece per D’Errico che rimane out per squalifica. A centrocampo Petriccione lotta per un posto da titolare. Confermato invece il duo offensivo di Catania. Ecco la probabile formazione:

CROTONE 4-2-3-1 Dini, Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; D’Ursi, Felippe, Tribuzzi; Tumminello.