VIDEO/ I gol e le azioni salienti di Turris-Sorrento

La notte magica della Turris, la seconda gioia stagionale all’Amerigo Liguori, che sommata al successo di Crotone lancia al primo posto in solitaria gli uomini di Bruno Caneo. In una partita difficile, giocata con grandissimo carattere da parte del Sorrento, a deciderla è Jacopo Scaccabarozzi con una doppietta.

La Turris passata due volte in svantaggio ha dato saggio al motto “mai mollare” e nella ripresa ha chiuso la pratica, senza mai rischiare anche dopo il secondo giallo per Frascatore. Senza dimenticare il primo sigillo tra i Pro di Luca Nocerino, il torrese classe 2004, la grande scommessa di Caneo in questa stagione.

I gol e le azioni salienti di Turris-Sorrento

Questi sono gli highlights della sfida che ha regalato (almeno per una notte) il primato solitario in classifica per la Turris, aspettando i risultati di Juve Stabia e Latina che questa sera saranno impegnate contro Giugliano e Monterosi.

Per gli approfondimenti e le parole degli esperti, vi invitiamo stasera dalle ore 20:30 sulla pagina Facebook, Torre del Greco Vesuvio Live, per l’appuntament con “Turris Live”, la trasmissione sportiva dedicata esclusivamente al mondo corallino condotta da Stefano Esposito e Michele Massa. Ospite della serata l’ex terzino della Turris, Mickael Varutti.