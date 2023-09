Una nuova bretella, una strada che dalla rotonda nei pressi del casello autostradale di Torre del Greco condurrà facilmente al quartiere S. Antonio: l’inaugurazione è prevista tra alcune settimane ma noi di VesuvioLive abbiamo “volato” sulla nuova infrastruttura cittadina per scoprirla in anticipo.

La nuova bretella dall’autostrada al centro di Torre

“Bretella” non è altro che il nome tecnico, a richiamare l’idea di qualcosa che tiene legato il centro cittadino con l’autostrada, una delle più importanti vie di comunicazione a disposizione dei residenti nel densissimo contesto urbano ai piedi del Vesuvio. Ed è questo che la nuova strada, il cui cantiere fu inaugurato agli “albori” dell’amministrazione di Giovanni Palomba, promette di fare tra qualche settimana, quando sarà prevista l’inaugurazione.

Il progetto vede la sua nascita ancor più indietro nel tempo: sono tante le arterie realizzate negli ultimi decenni anche in un’ottica poco “scaramantica” ma molto realistica verso un’eventuale evacuazione dell’area vesuviana. Ma, nell’attesa di un giorno che si spera non arriverà mai, tali infrastrutture hanno rivoluzionato la viabilità anche di città vicine come Ercolano, Portici e Torre Annunziata, tutte interessate da lavori analoghi a partire dagli anni 2000. Torre del Greco non ha fatto eccezione, con l’attuale uscita autostradale che ha spostato i flussi veicolari verso una zona meno densamente abitata e raggiungibile più capillarmente dalle periferie, almeno sulla carta.

Dall’autostrada a S. Antonio in 2 minuti

Le immagini dall’alto mostrano quanto siano in realtà vicine, in linea d’aria, la zona della rotonda autostradale ed il quartiere S. Antonio: una distanza che si dilata, nella pratica, per il traffico diretto al centro e per il percorso che costringe gli automobilisti diretti verso la periferia sud di Torre del Greco a passare a piazza Luigi Palomba e seguire il contestato “senso unico” di via Generale Dalla Chiesa.

Tra poche settimane, con l’inaugurazione del primo tratto della nuova strada, dalla rotonda autostradale sarà possibile svoltare immediatamente a destra ed arrivare, dopo aver attraversato una rotonda, direttamente in via Lamaria in pochissimo tempo. Ciò che si vede dalle immagini è anche l’uscita di un sottopassaggio che dovrebbe rendere ancora più fluida la circolazione.

Il progetto è ancora lungo

Una soluzione che aiuterà probabilmente la circolazione cittadina ma che non risolve in via definitiva il problema traffico: in primo luogo perché da via Lamaria al centro cittadino c’è comunque da percorrere la viuzza stretta che passa al di sotto della linea circumvesuviana ed attraversa un quartiere comunque densamente abitato. Ma anche perché per adeguare l’arteria al passaggio dei mezzi pesanti saranno necessari altri lavori di adeguamento del sottopasso dell’autostrada.

Si tratta dunque di un tratto, non il primo, della realizzazione di una strada che vada ad abbracciare l’area ai piedi del Vesuvio quasi parallelamente all’autostrada, congiungendo via Panoramica, ai confini con Trecase, fino a via Benedetto Cozzolino senza passare nel centro di Torre del Greco. In particolare, per il progetto che interessa la città corallina, è previsto un collegamento che unisca il tratto di prossima apertura fino a via Giovanni XXIII, unendosi a porzioni di strada già complete nei pressi di via Del Monte e ai piedi del colle di S.Alfonso. Ma per vedere l’intero percorso finito dovremo attendere ancora anni.