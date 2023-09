Aperta la nuova sede di IBL Banca Rete Partners a Torre del Greco: l’inaugurazione, avvenuta venerdì 15 settembre, è stato il momento giusto per presentare una sintesi dei servizi offerti alle tante persone che hanno voluto dare un “in bocca al lupo” a questa avventura.

IBL Banca, nuova sede a Torre del Greco

La nuova ed accogliente sede di via Circumvallazione 77 a Torre del Greco è solo l’ultima, in ordine di tempo, e riafferma con forza la presenza di IBL Banca Rete Partners in Campania. La M&P Progetto, società che gestisce l’agenzia, è infatti già attiva da anni nelle città di Castellammare di Stabia, Qualiano, Scafati e Salerno: un’esperienza nell’ambito creditizio da questa settimana al servizio dell’utenza torrese.

IBL Banca è una realtà solida con una storia di quasi 100 anni: la rete di agenti è diffusa capillarmente sul territorio nazionale per offrire una gamma di servizi finanziari di tutto rilievo. “La consulenza è la nostra forza: i nostri collaboratori sono altamente qualificati per poter proporre al cliente finale una consulenza su misura per risolvere le problematiche più disparate”, affermano all’unisono i manager e gli agenti della nascente attività.

Proprio l’affidabilità e la flessibilità che si richiedono in fase di consulenza sono punti fondanti dell’esperienza IBL Banca: l’assistenza per le questioni finanziarie è personalizzata e può avvenire sia in sede che a domicilio, garantendo un servizio su misura per le esigenze di ogni cliente.

Leader nazionali nella Cessione del Quinto

Una banca più vicina ai cittadini, insomma, e alla risoluzione ottimale di esigenze finanziarie: come la Cessione del Quinto, della quale la società è leader di mercato in Italia. Un modo sempre più diffuso per ottenere liquidità in modo semplice e accessibile, ma con gli agenti di IBL Banca questo è possibile attraverso le soluzioni più flessibili e convenienti attualmente sul mercato. Anche l’istruttoria delle pratiche di Cessione del Quinto può avvenire da remoto, semplificando ulteriormente il processo, con tecnologie all’avanguardia e in totale sicurezza.

Ma il ventaglio di servizi offerti non si ferma qui: “Siamo qui per servire e assistere la nostra comunità, sia nei nostri uffici che a distanza, garantendo una gamma completa di servizi finanziari e assicurativi – spiegano gli agenti di M&P Progetto – Non vediamo l’ora di aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi finanziari“.

Una banca, tante soluzioni: prestiti personali e conto corrente

Tra questi servizi, oltre alla Cessione del Quinto ci sono i più tradizionali prestiti personali: grazie ad un ricco portafoglio di partnership con le società leader del settore, l’agenzia IBL Banca Rete Partners di Torre del Greco è in grado di fornire soluzioni su misura per le esigenze individuali di ciascun cliente, con tassi competitivi e condizioni favorevoli.

Ovviamente sono disponibili anche le più richieste operazioni bancarie, come l’apertura e la gestione del conto corrente: ma sempre a condizioni estremamente convenienti e con il vantaggio di avere il proprio sportello praticamente sotto casa: insomma una banca, ma senza recarsi in banca.

IBL Banca, orari di apertura e dove si trova

IBL Banca Rete Partners di Torre del Greco si trova in via Circumvallazione 77, poco prima della caserma dei carabinieri, ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per altre informazioni, il numero di telefono è: 081 1825 3054.