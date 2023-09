Turris-Picerno, le probabili formazioni: torna Frascatore, scalpita Pugliese

Stasera a completare il turno del girone C di Serie C all’Amerigo Liguori di Torre del Greco si affronteranno Turris e Picerno, per una sfida che si preannuncia infuocata. I padroni di casa sono saldamente in testa alla classifica assieme alla Juve Stabia a quota dieci punti e dopo il pareggio di Messina arrivato a tempo scaduto, vuole ritornare a vincere. Gli ospiti, allenati dall’ex corallino Moreno Longo, sono la mina vagante del girone e vogliono continuare la striscia di buoni risultati aperta col 4-0 rifilato al Giugliano giovedì sera.

Le probabili formazioni di Turris-Picerno

Per Bruno Caneo ci sono parecchi dubbi da sciogliere, il primo su tutti è quello legato alle condizioni di Daniele Franco: il calciatore non sembra ancora al 100% e la probabilità che partirà dalla panchina è alta. Al suo posto scalpitano Matera e Pugliese, occhio al giovane ex Palmese che sembra in lizza seriamente per partire dall’inizio. In porta il ballottaggio tra Fasolino e Pagno è aperto e sarà combattuto fino all’ultimo. In difesa torna Frascatore dalla squalifica, mentre in attacco è pronto a rientrare il trio titolare formato da Giannone, Maniero e Nocerino.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Pugliese, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

La squadra di Moreno Longo arriva a Torre del Greco con la voglia di fare l’ennesimo scherzetto ai corallini. Nei confronti precedenti al Liguori da quando le due squadre sono tornate in Serie C, il Picerno non ha mai perso. Per Moreno Longo non ci sono tanti dubbi, confermato l’undici vittorioso contro il Giugliano. Unico dubbio in attacco, con Murano che scalpita per una maglia da titolare al posto di uno tra Albadoro e Ceccarelli. In campo anche l’ex della sfida Andrea Gallo (alla Turris nella prima metà dello scorso campionato arrivato su richiesta di Padalino).

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa, Pagliai, Allegretto, Garcia, Guerra; De Cristoforo, Gallo; Murano, Albadoro, Graziani; Diop.