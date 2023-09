La Turris lotta con i denti e lascia Messina con il sorriso dopo il 3-3 conquistato all’ultimo secondo grazie a Luca Nocerino, in una partita che ha visto i corallini andare sotto per 2-0 nei primi dieci minuti con i gol di Plescia e Frisenna. La reazione Turris è arrivata grazie allo splendido gol di D’Auria alla mezz’ora ma nella ripresa Emmausso riporta i suoi sul doppio vantaggio. Nel finale con l’inserimento del tridente titolare i corallini danno saggio di tutte le loro abilità e con Giannone e lo stesso Nocerino acciuffano il pari a tempo oramai scaduto.

VIDEO/ Messina-Turris 3-3, pirotecnico pareggio dei corallini. I gol e gli highlights

Questi sono gli highlights della sfida che ha regalato alla Turris altri tre giorni in testa alla classifica (assieme alla Juve Stabia). Anche Bruno Caneo ha sottolineato l’entusiasmo dello spogliatoio nella conferenza stampa al termine della partita che ha dato un ulteriore marcia in più ad una Turris che vuole spiccare il volo ed essere la vera sorpresa di questa Serie C.