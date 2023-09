Caneo dopo Messina-Turris: “Ci mancano due rigori. Nocerino e Pugliese sono determinanti”

Dopo il clamoroso pareggio arrivato a partita oramai finita, la Turris si gode il primato aspettando i risultati di stasera. Per i corallini in conferenza stampa si è presentato il tecnico Bruno Caneo che ha evidenziato tutta la felicità per questo punto che a venti minuti dalla fine sembrava quasi eresia. Da parte del mister sono arrivate parole molto importanti sia in chiave futuro, ma soprattutto giovani, con la lode a Nocerino e Pugliese.

Le parole di Bruno Caneo dopo Messina-Turris

Il tecnico corallino ha aperto così la conferenza stampa: “Ci stiamo costruendo, questa squadra ha una grande mentalità. In questo momento ritengo sia un po’ prematuro dire se saremo una big del girone però vedo delle prospettive molto importanti. Come dico sempre, dobbiamo arrivare a fare più punti possibile per arrivare alla salvezza, poi si vedrà. Ci teniamo stretti questi 10 punti perché ci avvicinano all’obiettivo. Detto che oggi ci mancano due rigori a nostro favore ed una esplusione, però la voglia di essere protagonisti mi fa ben sperare. Questa è una mentalità che abbiamo costruito fin dal primo giorno. Se poi loro ci credono, il mio compito diventa più facile”.

Su Pavone e De Felice: “Fabian e Francesco hanno fatto bene, sono contento. Ho sette attaccanti e devo dire che mi dispiace non aver dato l’opportunità a Guida di mettersi in mostra. Riuscirò a trovare spazio anche per lui. Hanno fatto quello che dovevano fare. Noi gruppo, noi squadra, noi società siamo contenti di avere delle alternative lì davanti. Non si possono fare 38 partite sempre con lo stesso ritmo e la stessa intensità. Sono dell’idea che il calciatore si appiattisce se è di continuo in campo. Adottando questa strategia di dare spazio a tutti, a mio avviso, si premia chi gioca meno e soprattutto si dà un po’ di respiro a chi finora ha tirato la carretta”.

La lode a Nocerino e Pugliese: “Pugliese ha dimostrato oggi di avere delle caratteristiche importanti per essere determinante da qui alla fine. E’ un ragazzo serio, non si monta la testa così come Nocerino. Ho visto già in ritiro della loro personalità abbinata poi a delle caratteristiche fisiche e tecniche importanti”.