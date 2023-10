Scaccabarozzi illude, il Foggia rimonta e batte la Turris per 2-1

La Turris crolla allo Zaccheria (tornato ad ospitare i tifosi di casa dopo oltre 100 giorni) dopo essere passata in vantaggio con Scaccabarozzi. Sono fatali i dieci minuti successivi alla rete del centrocampista per far cadere nuovamente in campionato i corallini che sotto i colpi di Embalo e Salines vedono le prime posizioni allontanarsi (grazie ai successi di Juve Stabia e Benevento). Da riflettere ancora sulla fase difensiva per i corallini, specialmente sul secondo gol, dove Salines ha avuto totale solitudine al momento del tiro. Per Caneo è importante tornare a vincere mercoledì in coppa contro l’Audace Cerignola per ridare morale alla squadra.

La cronaca di Foggia-Turris

Una prima frazione di gioco molto bloccata, con il Foggia che attende la Turris e prova a colpire in contropiede. Al 7′ minuto arriva la prima occasione per i padroni di casa con Peralta ma il guardalinee chiama il fuorigioco. Dopodiché sono i corallini a tornare in totale controllo del match che però non riescono a sfondare nella zona chiave di gioco. Infatti la Turris più di una volta arriva al limite e non riesce a calciare, prima con Nocerino poi con Franco (dopo un bel dribbling). In una partita molto ruvida (4 ammoniti nella prima frazione, tre per il Foggia e uno della Turris) il primo squillo dei corallini arriva al 40′ con Frascatore che approfittando di un calcio di punizione battuto velocemente prova a sorprendere da fuori area ma la palla sfiora il palo a seguito di una respinta di un giocatore di casa.

La seconda frazione si apre con un’occasione colossale per Nocerino che servito da Maniero sbaglia a tu per tu con il portiere. Il Foggia capisce il pericolo e alza il ritmo, prima ci prova Tonin e poi Marino che da fuori area colpisce una traversa clamorosa. Caneo ricorre al primo cambio lanciando D’Auria in campo per l’under Nocerino per aumentare il peso offensivo. La Turris alza i ritmi e al 67′ sfiora il vantaggio con Cocetta che di testa sfiora la rete che però arriva al 72′ grazie a Scaccabarozzi, in corallini in contropiede partono con De Felice che si fa neutralizzare da Nobile, sulla ribattuta il centrocampista è il più svelto e insacca lo 0-1.

Il Foggia però mette la testa fuori e nel giro di pochi minuti ribalta la partita. Prima la pareggia Embalo con un gol da fuori area con Pagno che non vede la palla partire e poi Salines qualche minuto dopo regala il 2-1 ai padroni di casa che anticipa tutti in area (sfruttando una disattenzione del trio difensivo corallino). I corallini provano l’assalto finale ma non basta per trovare il pareggio.