“Torre del Greco deve essere evacuata”, il documento sui social. Ramondo: “È falso, denunciato l’autore”

L’assessore Antonio Ramondo, con delega alla Protezione Civile e alla Nettezza Urbana, parla di un documento falso su una richiesta di evacuazione della città di Torre del Greco che sarebbe stata inoltrata dal sindaco. La comunicazione fasulla creata ad arte copiando la carta intestata del Comune sta circolando attraverso i social e le chat, creando un certo allarmismo tra i cittadini.

Torre del Greco, una falsa richiesta di evacuazione della città gira sui social

Il dottor Ramondo smentisce la veridicità del documento e l’esistenza di una emergenza o un pericolo per la sicurezza dei cittadini. L’assessore ha parlato nel corso di una intervista in diretta a VesuvioLive.it in cui si parla del nuovo piano dei rifiuti, tuttavia per l’importanza dell’argomento ha voluto smontare la fake news che stava generando del panico in alcuni abitanti.

L’assessore Ramondo: “L’autore della fake news è stato denunciato”

“È una notizia falsa e invito tutti a non prenderla in considerazione – ha affermando l’assessore Antonio Ramondo – Il nostro territorio al momento è sicuro, non c’è nessun piano di evacuazione in essere. Non c’è nessun collegamento con lo sciame sismico che coinvolge l’area flegrea. Invito tutti a ignorare questa nota che gira e a stare tranquilli. La nostra città è tranquilla, non c’è alcuna attività sismica o vulcanica che ci vede coinvolti. Abbiamo provveduto a denunciare alle Autorità l’ignoto che ha prodotto il documento falso e cercheranno di individuarlo. Qualcuno ha diffuso questa notiziaccia Il nostro territorio è tranquillo”.