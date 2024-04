Retribuzioni, anche a Torre del Greco potrebbe arrivare il salario minimo comunale

Un salario minimo comunale per i dipendenti delle ditte che operano nell’ambito di appalti con l’ente di Palazzo Baronale: è questa la richiesta avanzata dai consiglieri comunali del Partito Democratico e già sulla scrivania del sindaco Luigi Mennella e del presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio.

Salario minimo comunale a Torre del Greco

Si tratta di una misura già adottata con successo a Firenze, Modena, Livorno e Milano, ma anche nella vicina Napoli e nella “piccola” Bacoli: parliamo del salario minimo comunale. Una misura che impone alle ditte che eseguono lavori per l’ente comunale di rispettare, oltre alle altre prescrizioni previste dalla legge, anche una paga minima di 9 euro per i lavoratori.

La richiesta si concretizza in un Ordine del Giorno a firma dei consiglieri comunali del PD di Torre del Greco: ci sono quindi tutti i presupposti, anche politici, affinché questa richiesta divenga realtà nella città del corallo, dal momento che i mittenti sono parte della stessa maggioranza uscita vincente dalle urne alle elezioni comunali del maggio scorso, che hanno portato l’avvocato Mennella sullo scranno più alto di Palazzo Baronale.

Domani in Cassazione le firme per la legge popolare

La discussione a livello nazionale sul salario minimo ha contrapposto duramente le fazioni politiche e le parti sociali: la proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione Lavoro ma pare fortemente osteggiata dall’attuale maggioranza di governo. Ma nel paese la battaglia non si è fermata: martedì 30 aprile, infatti, le delegazioni di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra depositeranno presso la Corte di Cassazione le firme raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un salario minimo legale di 9 euro lordi l’ora per tutte le aziende.

Intanto, sono diversi i comuni che hanno avanzato questa norma “fai da te”, che ovviamente limita l’applicazione della paga minima alla sola giurisdizione comunale: in particolare, a giovare del beneficio sono i dipendenti delle aziende che operano nell’ambito di appalti pubblici con l’amministrazione locale. Un primo passo verso un adeguamento degli stipendi, almeno per una parte dei lavoratori, che potrebbe a breve diventare realtà anche a Torre del Greco.